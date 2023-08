Prasówka z Brzeska 28.08.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

W Małopolsce odnotowano pierwszy przypadek zakażenia bakterią Legionella, co potwierdził PAP w niedzielę wojewoda Łukasz Kmita. Pacjentka jest podopieczną ośrodka opieki. W stanie ciężkim została przetransportowana do jednego ze szpitali w województwie.

Szesnaście wieńców dożynkowych można było podziwiać w niedzielę 27.08 na bocheńskim Rynku przy okazji Powiatowego Święta Plonów w Bochni. Dla rolników była to okazja do podziękowania za tegoroczne zbiory. Dożynki były również okazją do degustacji specjałów przygotowanych przez gospodynie z regionu.