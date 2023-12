Prasówka z Brzeska 8.12.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Oświetlenie świąteczne balkonu i tarasu to świetny sposób na stworzenie wyjątkowych dekoracji na Boże Narodzenie. Już teraz warto zainstalować klasyczne lamki LED i modne świąteczne ozdoby. Świecący ciepłym światłem drzewka czy bożonarodzeniowa kurtyna świetlna to hity ze sklepów na 2023. Podpowiadamy, jak wybrać świąteczne oświetlenie na balkon, żeby Boże Narodzenie miało nie tylko wyjątkową oprawę, ale przede wszystkim było bezpieczne.

Prasówka 8.12 Brzesko: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Brzesku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Myśleliście, że śnieg już nie wróci, a to co odgarnięte w pryzmach po prostu sobie stopnienie? Niestety nie. Śnieg padał w Krakowie i Małopolsce w nocy i pada teraz. Warunki na drogach niekorzystne dla kierowców. Jest ślisko, trzeba uważać. Nie ma super zatorów, ale wszędzie widać, że jedziemy powoli. Korkuje się A4 od Swoszowic po Balice, ale też na wysokości Podłęża. Zakopianka przytkana na jezdni dojazdowej do Krakowa. A w samym mieście - Konopnickiej, rondo Grunwaldzkie, Opolska, Nowohucka, Czarnowiejska, wolniutko na Wielickiej, Zakopiańskiej. Na Wita Stwosza doszło do poważnego wypadku, jest osoba ranna.