Prasówka z całego tygodnia 19.05.2024 w Brzesku. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

W Czchowie na drodze krajowej nr 75 doszło do wypadku z udziałem dwóch samochodów osobowych. Droga została zablokowana, ruch poprowadzono przez teren pobliskiej firmy. Jedna osoba uzyskała pomoc zespołu ratownictwa medycznego.

Niedawno taką informacją zaskoczył Michał Kassin, czyli taneczny partner Roksany Węgiel z „Tańca z Gwiazdami”, wcześniej byli to między innymi Andrzej „Piasek” Piaseczny czy też grająca przez lata Natalię z „M jak miłość” aktorka Marcjanna Lelek. Zobacz, jakie gwiazdy przyznały się publicznie do swojej nieheteroseksualnej orientacji. Zestawienie publikujemy z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciw Homofobii, przypadającego 17 maja.

Jedna osoba została ranna w wyniku wypadku, do jakiego doszło na autostradzie A4 na wysokości Proszówek koło Bochni. Do zdarzenia doszło w piątek 17 maja rano. Droga jest już przejezdna.

Nic nie udało się uratować z pożaru piekarni "Pawlak" w Myślachowicach (pow. chrzanowski). Strażacy zostali wezwani do pożaru piekarni w o godz. 1:25. Na miejsce akcji skierowano 14 pojazdów. "Pawlak" to jedna z największych piekarni w Małopolsce. Sklepy miała od Krakowa po Śląsk.

W Królówce (gm. Nowy Wiśnicz) doszło w piątek 17.05 rano do groźnie wyglądającego wypadku. Samochód ciężarowy z ładunkiem materiałów budowanych zjechał z drogi i przewrócił się. Droga została zablokowana.

Mamy arkusz CKE i rozwiązania zadań egzaminu ósmoklasisty z Matematyki. W tym roku ponad 22 tysiące uczniów z Małopolski (w tym ponad 5 tys. z Krakowa) przystąpiło do egzaminu ósmoklasisty z matematyki. Egzamin rozpoczął się o dzisiaj (15 maja 2024) o godzinie 9.00 i trwał 100 minut. Mamy komentarze pierwszych uczniów którzy opuścili sale. Jak im poszło? Trzeciego dnia na uczniów czeka język obcy. Rozwiązania publikujemy dzięki uprzejmości "Matematyka gryzie".

Muzyczne show prawdziwej legendy polskiej sceny klubowej – DJ Hazela i koncert zespołu Camasutra w jeden wieczór? To możliwe tylko w Energy 2000 w Przytkowicach. Przy klubowej muzyce bawiono się do rana. Chcecie wiedzieć, jak było, zobaczcie zdjęcia!

Wielka, stara kamienica w centrum Wadowic, biurowiec w Nowym Sączu, kawał ziemi z lasem w Krakowie. Co jeszcze ma do sprzedania lub wynajęcia policja i Agencja Mienia Wojskowego z Małopolski? Sprawdziliśmy. Niektóre ich nieruchomości zaskakują, bo to nieraz wąski, długi kawałek działki tuż pod oknami bloku mieszkalnego albo 12 metrów kwadratowych - w sumie "nie wiadomo czego" w Zakopanem, bo z ogłoszenia tego się nie dowiesz.

Arkusze CKE egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego 2024 już są dostępne. We wtorek 14 maja rozpoczął się maraton egzaminu ósmoklasisty. Wiemy jaka lektura pojawiła się na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego. W tym roku ponad 22 tysiące uczniów z Małopolski (w tym ponad 5 tys. z Krakowa) na przystąpiło do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego. Egzamin rozpoczął się o dzisiaj o godzinie 9.00 i trwał 120 minut. W następnych dniach na uczniów czekać będzie matematyka i język obcy. Odpowiedzi z dzisiejszego egzaminu w naszym materiale, pojawiają się dzięki uprzejmości "Matematyka gryzie".