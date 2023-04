Prasówka z całego tygodnia 9.04.2023 w Brzesku. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Brzeska, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 2.04 a 8.04.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wulkany w Małopolsce? To nie żart! Kraina śpiących wulkanów jest na wyciągnięcie ręki [9.04.2023]”?

Przegląd tygodnia: Brzesko, 9.04.2023. 2.04 - 8.04.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Wulkany w Małopolsce? To nie żart! Kraina śpiących wulkanów jest na wyciągnięcie ręki [9.04.2023] Wulkany w Małopolsce? To fakt! Jeden z najpiękniejszych zamków naszego regionu stoi na stożku wulkanicznym. Małopolska może pochwalić się także wulkanicznym uzdrowiskiem, to tutaj możliwy jest też... zjazd na nartach z wulkanu. Śladów po działalności wulkanów nie brakuje w Małopolsce. To w naszym regionie istnieje wciąż aktywna forma wulkaniczna – mofety. 📢 Tłumy na Misterium Męki Pańskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej w Wielki Piątek. Uroczystości trwały od świtu. Wielkanoc 2023 W Kalwarii Zebrzydowskiej trwają obchody Wielkiego Piątku. Abp Marek Jędraszewski mówił m.in. o Janie Pawle II. Wcześniej, od godz. 6 rano trwały kolejne odsłony Misterium Męki Pańskiej „Sąd u Kajfasza” i "Dekret u Piłata”. Liturgię Męki i Śmierci Chrystusa na wzgórzu Ukrzyżowania celebrował bp Robert Chrząszcz.

📢 Babka wielkanocna. Przepisy naszych Czytelników na baby wielkanocne [TOP 10 PRZEPISÓW] Baba wielkanocna - sprawdzone przepisy naszych Czytelników. Bez wielkanocnych bab nie wyobrażamy sobie świąt. Pierwszy raz na polskich stołach pojawiły się w XV wieku i od tej pory nieprzerwanie królują podczas rodzinnych spotkań. Najbardziej popularna i tradycyjna, to ta drożdżowa z dużą ilością rodzynek, urzekająca smakiem i puszystością. W czym tkwi sekret idealnego wypieku baby i jak znaleźć na nią sposób, aby zawsze wychodziła idealnie? Mamy dla was TOP 10 przepisów naszych Czytelników! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

Tygodniowa prasówka 9.04.2023: 2.04-8.04.2023 Brzesko: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Brzesku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto NOWE grzechy, z których powinieneś się wyspowiadać. Mogłeś nie wiedzieć, że istnieją [lista 8.04.2023] W związku z nachodząca Wielkanocą, w Wielkim poście wielu katolików przystąpi do sakramentu spowiedzi świętej. Zastanawiasz się z czego powinieneś się wyspowiadać? Sprawdź listę grzechów, które koniecznie powinieneś wyznać kapłanowi.

📢 Powstaje rondo w Jodłówce przy granicy powiatu bocheńskiego i brzeskiego, wspólnie budują je cztery samorządy. Ma być bezpieczniej Jeszcze w 2023 roku powstanie nowe rondo między Jodłówką a Jasieniem przy granicy powiatu bocheńskiego i brzeskiego. Wspólnie budują je cztery samorządy. Przetarg został już rozstrzygnięty i prace zostały rozpoczęte. Inwestycja pochłonie prawie 1,3 mln zł. 📢 Na widok radiowozu zawrócił i zaczął uciekać. Policyjny pościg za subaru w powiecie brzeskim zakończony w rowie Policjanci brzeskiej drogówki podjęli pościg za kierującym subaru, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Mężczyzna, uciekając, stracił panowanie nad pojazdem i dachował. 21-latek odpowie za niezatrzymanie się do kontroli drogowej. Przestępstwo to jest zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności.

📢 Ukradł z półki sklepowej alkohol i zaatakował ochroniarza w sklepie na terenie Brzeska. Z pomocą przyszedł policjant 45-letni mieszkaniec powiatu bocheńskiego ukradł ze sklepowej półki alkohol, a uciekając, zaczął szarpać i uderzył interweniującego ochroniarza. Z pomocą ruszył będący w pobliżu w czasie wolnym od służby policjant brzeskiej komendy.

📢 Misterium Męki Pańskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej. W Niedzielę Palmową wierni obejrzeli biblijne sceny Biblijne sceny: "Wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy” i ”Wypędzenie przekupniów” zostały odegrane w Niedzielę Palmową (2.04.2023) w Kalwarii Zebrzydowskiej. Religijne widowisko co roku przyciąga tysiące wiernych. Tak było i tym razem, choć pogoda nie dopisała. 📢 13 najbardziej niesamowitych zamków Małopolski. Jakie sekrety skrywają? Skarby, duchy, bezcenne zabytki, unikalne noclegi Małopolska to prawdziwe zagłębie zamków – jest ich tu ponad 100, na czele z przesławnym Wawelem. Wybraliśmy dla Was 13 najbardziej niezwykłych zamków Małopolski, które warto odwiedzić w czasie weekendowych wycieczek niedaleko Krakowa. Są wśród nich gotyckie ruiny i renesansowe cuda architektury, niektóre są nawiedzone, inne skrywają legendarne skarby, wszystkie są fascynujące. Poznajcie 13 niesamowitych zamków Małopolski. 📢 Dachowanie na drodze powiatowej w Rajbrocie, na szczęście nikt nie został ranny. Kierowcę ukarano mandatem. Zdjęcia W niedzielne popołudnie 2.04 w Rajbrocie doszło do groźnie wyglądającego wypadku. Samochód osobowy dachował. Na szczęście nikt nie doznał obrażeń. Policja zakwalifikowała zdarzenie jako kolizję drogową. Sprawca został ukarany mandatem.

📢 Lipnica Murowana zakwitła palmami. Na konkurs przyjechały tłumy. Najwyższa palma ma ponad 27 metrów wysokości. Zdjęcia i wyniki 27 metrów i 63 centymetry ma najwyższa palma zgłoszona na tegoroczny konkurs w Lipnicy Murowanej. Jej autorem jest Andrzej Goryl z Lipnicy Górnej. Na Niedzielę Palmową do Lipnicy Murowanej przez cały dzień mimo deszczowej pogody przybywały tłumy gości, chcących podziwiać kunszt rękodzieła ludowego. Konkursowi palm towarzyszył kiermasz.

