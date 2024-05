Prasówka z kwietnia 2024. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w kwietniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Brzeska najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Wyniki głosowania w II turze na wójta w gm. Szczurowa w wyborach samorządowych 2024”?

Przegląd kwietnia 2024 w Brzesku: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z kwietnia 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Wyniki głosowania w II turze na wójta w gm. Szczurowa w wyborach samorządowych 2024 PKW ogłosiła oficjalne wyniki drugiej tury wyborów samorządowych 2024. Poniżej zobaczysz, jakie rezultaty w wyborczej dogrywce osiągnęli kandydaci i kto objął urząd wójta gm. Szczurowa. Sprawdź, jak głosowali mieszkańcy i kto będzie sprawował władzę w rozpoczynającej się kadencji. 📢 Wyniki głosowania w 2 turze na burmistrza w gm. Czchów w wyborach 2024 Wiemy, kto obejmie fotel burmistrza gm. Czchów. PKW podała oficjalne wyniki drugiej tury wyborów samorządowych 2024. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje. Zobacz, ile głosów uzyskali kandydaci, którzy zmierzyli się w wyborczej dogrywce. 📢 Tak prezentują się wyniki głosowania w drugiej turze na wójta w gm. Borzęcin w wyborach 2024 Wiemy, kto obejmie fotel wójta gm. Borzęcin. PKW podała oficjalne wyniki drugiej tury wyborów samorządowych 2024. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje. Zobacz, ile głosów uzyskali kandydaci, którzy zmierzyli się w wyborczej dogrywce.

Prasówka maj Brzesko: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w kwietniu uwagę czytelniczek i czytelników z Brzeska. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Jedyna taka galeria sztuki w Polsce. Janusz Mytkowicz stworzył ją w... lesie w Okocimiu. Eksponaty wiszą na drzewach. Mamy zdjęcia i wideo! W lesie na terenie Okocimia koło Brzeska funkcjonuje niezwykła ekspozycja. Jej twórcą jest artysta plastyk Janusz Mytkowicz, który postanowił w oryginalny sposób zaprezentować swoje prace. Galerię Leśną tworzy charytatywnie w porozumieniu z leśnikami. Często można go spotkać na szlaku.

📢 Tak przed wojną budowano drogę z Tarnowa do Krakowa! Wcześniej oba miasta łączył szlak, który po deszczach przypominał bagno W kalendarzu – 26 kwietnia to Dzień Drogowca i Transportowca. Dzięki ich pracy podróżowanie samochodem jest dużo łatwiejsze i przyjemniejsze. Budowane są coraz lepsze drogi, którymi przemieszczają się codziennie tysiące samochodów. To gigantyczna zmiana względem tego, z czym musieli się zmagać kierowcy niespełna sto lat temu. W zbiorach Narodowego Archiwum Cyfrowego znaleźliśmy zdjęcia z 1935 roku, kiedy budowano drogę z Krakowa do Lwowa, przez Tarnów. Wcześniej miasta łączył szlak, który kompletnie nie przypominał drogi, a przejazd niespełna 100-kilometrowej trasy zajmował pół dnia, a nie godzinę, jak to jest obecnie autostradą. 📢 Tak zmieniły się drogi wojewódzkie w Małopolsce. Widać efekty inwestycji na głównych trasach. Zobacz zdjęcia z powietrza Drogi wojewódzkie w Małopolsce są coraz lepsze. Po głównych trasach jeździ się bardziej bezpiecznie i komfortowo, chociaż ciągle są miejsca, w których kierowcy i mieszkańcy oczekują na spodziewane inwestycje. Zobacz galerię zdjęć z powietrza opublikowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, na których widać nowe i przebudowane odcinki.

📢 Oto wyjątkowe miejsca niecałą godzinę drogi od Krakowa. Idealne dla rodzin i dzieci! Piękna Małopolska na weekend Planujesz szybki wypad, ale nie wiesz gdzie? Niespełna godzinę drogi od Krakowa można znaleźć wiele wyjątkowych miejsc wartych uwagi. Zamki, parki i wyjątkowe szlaki. Oto 10 propozycji na spędzenie wiosny. To doskonałe propozycje nie tylko na weekend, ale też na spędzenie nadchodzącej majówki. Zobaczcie sami! 📢 Dwa wypadki koło Brzeska, jedna osoba trafiła do szpitala, ciężarówka z piachem blokuje drogę w Maszkienicach. Zdjęcia W odstępie zaledwie kilku minut w powiecie brzeskim doszło do dwóch groźnie wyglądających wypadków. We wtorek 23.04 przed południem w Niedzieliskach na drodze wojewódzkiej nr 768 doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych i ciężarówki, a kilka minut później w Maszkienicach na drodze powiatowej wywróciła się ciężarówka z piaskiem.

📢 Tajemnicza, radziecka baza przez osiem lat działała między Tarnowem a Dębicą. Miała strategiczne znaczenie dla Moskwy. Co po niej zostało? Mija właśnie 31 lat od wyjazdu pierwszych żołnierzy z tajnej rosyjskiej bazy, która była budowana w Żdżarach pomiędzy Tarnowem a Dębicą i równo dziesięć od jej... rozbiórki i ostatecznej likwidacji. W środku lasu znajdowały się tajemnicze bunkry i budynki, w których byli skoszarowani żołnierze radzieccy wraz z dużą ilością sprzętu wojskowego oraz potężnymi antenami, które miały zapewnić Moskwie dobrą łączność z innymi krajami bloku wschodniego. 📢 Wybory 2024. II tura wyborów samorządowych w Małopolsce. Trwa głosowane Dziś II tura wyborów samorządowych. Wszędzie tam, gdzie gospodarza miasta, czy gminy nie udało się wybrać 7 kwietnia, dziś odbywa się dodatkowe głosowanie. Lokale wyborcze będą czynne w godz. od 7 do 21. Mieszkańcy Małopolski znów po 14 dniach wybiorą się do urn.

📢 Pogrzeb Damiana Sobóla. Przemyślanin pośmiertnie odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski [ZDJĘCIA] W sobotę, 20 kwietnia na Cmentarzu Głównym w Przemyślu pochowano Damiana Sobóla. Przemyślanina, który został zabity podczas ostrzału konwoju humanitarnego w Strefie Gazy, żegnały tłumy - rodzina, znajomi, mieszkańcy miasta. Przyjechali także ambasador Palestyny w Polsce Mahmoud Khalifa, założyciel World Central Kitchen Jose Andres. 📢 Trwa remont tzw. Domu Matejki w Bochni i wymiana konstrukcji dachowej. Prace pochłoną blisko 750 tys. zł. Zobacz zdjęcia i wideo W Bochni rozpoczął się długo oczekiwany remont tzw. Domu Matejki. W budynku przy ul. Bernardyńskiej mieszkał szwagier Jana Matejki, dlatego wybitny malarz wielokrotnie u niego gościł. Pierwszy etap prac obejmuje wymianę dachu i okien wraz z odtworzeniem fragmentu dachu nad nieistniejącym wykuszem, a także wymianę okien, drzwi i częściowy remont elewacji.

📢 Dwa wypadki na autostradzie A4 między Bochnią a Brzeskiem, dachowanie opla i najechanie na tył ciężarówki. Zobacz zdjęcia W czwartek 18.04 na autostradzie A4 między węzłami Bochnia i Brzesko doszło do dwóch wypadków. W jednym z nich samochód dachował, a kierowca z obrażeniami ciała został zabrany do szpitala. Do drugiego zdarzenia doszło 2 kilometry od pierwszego wypadku, samochód osobowy najechał na tył ciężarówki 📢 Opóźnienie w budowie I etapu sądeczanki. Poślizg prac wyniesie minimum dwa miesiące. Zobacz zdjęcia i wideo Nie w lipcu, ale najwcześniej we wrześniu ma się zakończyć budowa zachodniej obwodnicy Brzeska, która będzie pierwszym etapem sądeczanki. Wykonawca wystąpił do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o wydłużenie terminu realizacji.

📢 Dyrektor Zespołu Szkół w Czchowie zawieszony, prokuratura prowadzi w jego sprawie postępowanie o naruszenie nietykalności cielesnej kobiety Zarząd powiatu brzeskiego zawiesił dyrektora Zespołu Szkół w Czchowie. Jako powód wskazano postępowanie, jakie prowadzi w jego sprawie policja i prokuratura. Chodzi o naruszenie nietykalności cielesnej pewnej osoby. Pedagog został też odsunięty od pracy z młodzieżą.

📢 Oto wyniki wyborów 2024 do rady gminy i na wójta w gm. Gnojnik PKW ogłosiła oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2024. Poniżej zobaczysz, jakie rezultaty w głosowaniu uzyskali kandydaci na wójta gm. Gnojnik oraz kto otrzymał mandat radnego gminy z okręgów nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sprawdź, jak głosowali mieszkańcy i kto będzie sprawował władzę w rozpoczynającej się kadencji. 📢 Zobacz wyniki wyborów 2024 do rady miasta i na burmistrza w gm. Brzesko Oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2024 zostały opublikowane przez PKW. Już wiadomo, ile głosów uzyskali kandydaci na burmistrza gm. Brzesko i kto z okręgów nr 1, 2, 3, 4 zasiądzie w radzie miasta. Poniżej publikujemy szczegółowe rezultaty głosowania. Sprawdź, jakie poparcie uzyskali startujący w wyborach.

