Przegląd prasy 1.09.2020 Brzesko, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Brzeska

Nowy rok szkolny rozpoczął się w reżimie sanitarnym. Od środy uczniowie znów będą uczyć się w swoich ławkach, w otoczeniu kolegów z klasy. Ale przy tym nie będą mogli pożyczać sobie przyborów szkolnych, grać w piłkę nożną, bo nie da się przy niej zachować wymaganego dystansu społecznego, a przerwę poza swoją salą spędzą np. tylko co drugą lekcję, rotacyjnie z innymi klasami. Pojawiają się już także pierwsze zgrzyty: dla niektórych rodziców pandemia to wymysł, więc odmawiają stosowania przez ich dzieci maseczek i dezynfekcji.

Większość szkół i przedszkoli mimo pandemii zostanie otwarta 1 września. Rozpoczęcie roku szkolnego i decyzja o powrocie do szkół tradycyjnie, choć na nieco zmienionych zasadach budzi wiele sprzecznych emocji. Ekspert przewiduje, kiedy może wrócić zdalne nauczanie w szkołach. Czytaj!

Trwają żniwa dla grzybiarzy! W każdy weekend wiele osób wyrusza do lasów z nadzieją, że wrócą z koszami pełnymi grzybów. Nie każde miejsce jest jednak dobre. Po rozmowach z grzybiarzami zdradzamy ich sekrety. Przejdź do galerii zdjęć i dowiedz się, gdzie w Małopolsce najlepiej jechać na grzyby!

W regionie tarnowskim przybyło dziesięć nowych przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Pocieszające jest to, że jednocześnie stale rośnie liczba ozdrowieńców. Ostatnie badania laboratoryjne potwierdziły, że chorobę pokonały w regionie kolejne 22 osoby.

Zasiłek dla bezrobotnych poszedł w górę, ale nadal wypadamy słabo na tle innych krajów. Pod względem stopy zastąpienia ostatniej pensji daleko jest nam do europejskiej czołówki. Przekonaj się, jaki procent ostatniej pensji stanowi zasiłek dla bezrobotnych za granicą.

Przyczyną ciężkich powikłań COVID-19 nie są same szkody wyrządzone w organizmie przez koronawirusa. Stan pacjentów gwałtownie pogarsza się w sytuacji, gdy stan zapalny w ustroju wymyka się spod kontroli i rozszerza na kolejne układy. To tzw. burza cytokin, gdy nie działa większość terapii stosowanych na wcześniejszych etapach choroby. Do tej pory lekarze nie wiedzieli, jak ją zatrzymać. Na szczęście istnieje stosowany już lek o takim działaniu!

Koronawirus zmutował i jest jeszcze bardziej zakaźny - uważają specjaliści. Liczba chorych na COVID-19 i przypadków śmiertelnych rośnie lawinowo, ale zdaniem naukowców przebieg choroby będzie coraz łagodniejszy. Czy to zwiastuje nadchodzący koniec epidemii koronawirusa?