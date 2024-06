Przegląd prasy 11.06.2024 Brzesko. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Brzeska

W Bochni po kilku latach wraca temat projektu "Pod kryształem" dotyczący poprawy otoczenia dworca PKP. Mieszkańcy wybrali do w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020, dotychczasowy przetarg jednak unieważniono z powodu braku ofert, teraz ogłoszono go ponownie.

Pani Dorota na co dzień pracuje na Oddziale Dziecięcym w Szpitalu Powiatowym w Bochni. W piątek 7 czerwca rano zdążyła tylko dojechać do pracy, gdy odebrała telefon do cioci. W słuchawce usłyszała dramatyczny przekaz: "Dorotko wracaj, pali się twój dom". Teraz rodzina musi na nowo ułożyć sobie życie. W internecie trwa zbiórka na pomoc w odbudowie zniszczeń.