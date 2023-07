Przegląd prasy 11.07.2023 Brzesko. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Brzeska

Jedyny darmowy szlak na Gubałówkę w Zakopanem został dodatkowo oznaczony przez miasto Zakopane. Prowadzi on przez Walową Górę. Ta ścieżka znakowana kolorem niebieskim jest obecnie bardzo popularna wśród wędrowców. Wszystko po tym, gdy w ubiegłym tygodniu PTTK zamknął czarny szlak wzdłuż torowiska kolejki PKL.

Komenda Powiatowa Policji w Bochni prowadzi poszukiwania zaginionego Stanisława Wietechy. 9 lipca 2023 około godziny 15 mężczyzna oddalił się z miejsca zamieszkania, udając się na rowerze do miejscowości Cikowice. Do chwili obecnej nie powrócił do miejsca pobytu oraz nie nawiązał kontaktu z rodziną.