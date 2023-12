Przegląd prasy 11.12.2023 Brzesko. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Brzeska

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Brzeska, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 3.12 a 9.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Groźny wypadek na DK 94 w Jadownikach między Brzeskiem a Tarnowem. Strażacy ewakuowali ranną osobę z rozbitego pojazdu”?

Tysiące kolorowych światełek już niedługo oświetli jedną z posesji pod Tarnowem. U Państwa Lisów z Lisiej Góry trwają przygotowania do Magii Świąt. Jak co roku będzie bajkowo i kolorowo, a gospodarze do swojego ogrodu będą zapraszać gości.