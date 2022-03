Przegląd prasy 15.03.2022 Brzesko. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Brzeska

14 marca w godzinach popołudniowych pod Brzeskiem, w Jadownikach doszło do groźnego pożaru nieużytków rolnych. Rozległy pożar traw miał również miejsce w Sąspowie (pow. krakowski). Natomiast w Makowicy w powiecie limanowskim w wyniku pożaru zostały poszkodowane dwie osoby. Przełom zimy i wiosny to okres, kiedy wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Służby przypominają: wypalanie traw jest niebezpieczne oraz niedozwolone!

Ruchanki lub ruchańce z Kaszub, wodzionka ze śląskiej kuchni albo ciasto salceson. W książkach kucharskich i domowych zapiskach można znaleźć przepisy, które mają nazwy zaskakujące albo wzbudzające ciekawość. Jedne nawiązują do popularnych filmów, inne do postaci znanych z książek, a jeszcze inne do gwary regionalnej, która w pozostałych częściach Polski może być niezrozumiała.