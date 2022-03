Przegląd prasy 16.03.2022 Brzesko. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Brzeska

W ścisłym centrum Bochni, naprzeciwko Szybu Sutoris, ustawiono we wtorek (15.03.2022) pomnik, ukazujący scenę odkrycia soli kamiennej w Bochni. Wykonany z brązu monument, ważący blisko 3,2 tony, przedstawia postaci św. Kingi, Bolesława Wstydliwego oraz górnika, wydobywającego z ziemi kruch soli z zatopionym w nim pierścieniem. Obelisk wykonał prof. Czesław Dźwigaj. Miasto zapłaciło za niego 540 tys. zł.

