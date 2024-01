Przegląd prasy 17.01.2024 Brzesko. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Brzeska

We wtorek 16.01 w godzinach rannych na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 94 w Siedlcu (gm. Bochnia) doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Sprawczyni została ukarana.

Prasówka 17.01 Brzesko: pozostałe wydarzenia

Średnia cena energii elektrycznej wyniesie we wtorek w Estonii nieco poniżej 150 euro za megawatogodzinę, co oznacza wzrost o 50 proc. z dnia na dzień – wynika z danych giełdy energii Nord Pool. Jak podano, oznacza to, że we wtorek cena elektryczności będzie wynosić tyle samo w Finlandii, Estonii, Łotwie i na Litwie.