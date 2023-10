Przegląd prasy 17.10.2023 Brzesko. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Brzeska

Państwowa Komisja Wyborcza podała już ostateczne wyniki wyborów parlamentarnych we wszystkich gminach powiatu brzeskiego. Zobacz, jak głosowali mieszkańcy Brzeska i gminy Brzesko, a także gmin Szczurowa, Borzęcin, Dębno, Gnojnik, Iwkowa i Czchów.

Znane są już sondażowe wyniki wyborów do Sejmu. Cały czas napływają oficjalne, które podaje Państwowa Komisja Wyborcza. Za nami starcia czołowych polityków głównych partii. Zobaczcie, którzy z nich - na ten moment - wygrywają prestiżowe rywalizacje „jedynek”?

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Brzesku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze wyliczenia dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce w I półroczu 2023 r., które wyniosło 7 061,52 zł brutto, co oznacza wzrost nominalny o 14 proc. rok do roku. Z analizy AAA AUTO wynika, że we wrześniu 2023 r., w przedziale 7 000 – 7 500 zł brutto, można było wybierać spośród 458 ofert sprzedaży aut na rynku samochodów używanych.

Państwowa Komisja Wyborcza podała już wyniki wyborów parlamentarnych z sześciu gmin w powiecie bocheńskim. Znane są szczegółowe preferencje polityczne mieszkańców Bochni oraz gmin Nowy Wiśnicz, Drwinia, Łapanów, Żegocina, Trzciana i Lipnica Murowana. Zobacz szczegóły.