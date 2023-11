Przegląd prasy 20.11.2023 Brzesko. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Brzeska

Rodziny ofiar wypadków drogowych spotkały się w niedzielę 19.11 przy pomniku „Przejście” w Zabawie koło Tarnowa. To jedyne takie miejsce w Polsce, do którego przybywają rodziny przeżywające traumę po stracie najbliższych. Niedaleko sanktuarium bł. Karoliny działa również pilotażowy program bezpłatnej pomocy psychologicznej i terapeutycznej.

