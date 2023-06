Przegląd prasy 21.06.2023 Brzesko. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Brzeska

Pod opiekę Fundacji Dla Zwierząt La Fauna trafiła zagłodzona suczka. By doprowadzić ja do takiego stanu jej właściciel musiał długo odmawiać jej jedzenia. Suczka na razie jest leczona. Potem będzie potrzebowała kogoś, kto ją pokocha i da jej nowy dom.

Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Bochni podpisał porozumienie z firmą Pratt & Whitney Tubes Sp. z o.o. w Niepołomicach. Dotyczy ono objęcia patronatem nad kierunkiem kształcenia w zawodzie Technik Mechanik. Amerykańska firma produkuje silniki do samolotów cywilnych i wojskowych, a także silniki rakietowe.

W nocy z poniedziałku na wtorek (19/20.06) w Borzęcinie doszło do groźnie wyglądającego wypadku drogowego. Kierowca samochodu osobowego marki bmw zjechał na lewy pas, po czym wjechał do rowu, uderzając w drzewa. Mężczyzna został zabrany do szpitala.

Od 30 do 32 stopni Celsjusza mogą pokazać w tym tygodniu termometry w województwie małopolskim. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami.