Przegląd prasy 22.02.2022 Brzesko. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Brzeska

Wspólna akcja bocheńskich policjantów i funkcjonariuszy Małopolskiego Urzędu Celnego w Krakowie pozwoliła zabezpieczyć trzy zestawy komputerowe służące do nielegalnych gier hazardowych w Bochni. Zgodnie z kodeksem karno-skarbowym osobom odpowiedzialnym za urządzanie nielegalnych gier hazardowych grozi wysoka grzywna oraz kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Ulga mieszkaniowa 2021, która przysługuje podatnikom po sprzedaży nieruchomości, obejmuje nie tylko wydatki przeznaczone na zakup innego lokum czy remont. Od podatku można też odliczyć koszty poniesione na nabycie wyposażenia domu, m.in. mebli kuchennych, pralki czy mikrofalówki. Powiększenie wachlarza możliwości wykorzystania ulgi to świetna wiadomość dla podatników, którzy niedawno sprzedali nieruchomość. Sprawdź, kto może skorzystać z ulgi mieszkaniowej i co można odliczyć w deklaracji PIT za 2021 rok.

W niedzielę w Bochni odbył się długo wyczekiwany koncert Jakuba Kuszlika, pianisty, który odniósł ogromny sukces w Konkursie Chopinowskim w 2021 roku. Był to jego pierwszy występ w rodzinnym mieście od tamtego wydarzenia. Publiczność aż pięciokrotnie wywoływała artystę do bisów. Przy okazji doszło do wręczenia muzykowi tytułu Honorowego Ambasadora Królewsko-Górniczego Miasta Bochnia.