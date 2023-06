Przegląd prasy 24.06.2023 Brzesko. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Brzeska

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 23.06, w Brzesku. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „W stawach pod Oświęcimiem pływają gigantyczne karpie. Każdy może sobie z nim zrobić... zdjęcie”?

Prasówka Brzesko 24.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 W stawach pod Oświęcimiem pływają gigantyczne karpie. Każdy może sobie z nim zrobić... zdjęcie Selfie z karpiem? To możliwe tylko na stawach w Dolinie Karpia pomiędzy Oświęcimiem a Wadowicami. A, że rybki mają tu gigantyczne rozmiary, to takie zdjęcie robi wrażenie. Co ważne, ta te okazy "chucha się i dmucha". Po złowieniu, zważeniu i pamiątkowym zdjęciu, znów trafiają do wody.

📢 Kalendarzyk imprez sportowych w Małopolsce 24-25 czerwca 2023 r. Terminarz wybranych imprez sportowych planowanych w Małopolsce w sobotę i niedzielę 24-25 czerwca 2023 r. Igrzyska Europejskie i ligowe ostatki w rozgrywkach piłkarskich. 📢 Philip Morris inwestuje ponad 30 mln dolarów w Ukrainie. Symbol nadchodzących zmian gospodarczych, a zarazem mocny sygnał dla innych firm 30 mln dolarów, 250 miejsc pracy – to nie tylko pieniądze i nowy zakład produkcyjny Philip Morris International w okolicach Lwowa, ale także wsparcie dla gospodarki i zarazem spory zastrzyk gotówki do budżetu walczącej Ukrainy. To również bardzo mocny sygnał, że mimo okrutnej wojny za naszą wschodnią granicą warto i należy działać. Od 1994 r. PMI zainwestowało w Ukrainie już ponad 700 milionów dolarów.

Prasówka 24.06 Brzesko: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Brzesku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Giganci Kultury 2023. Nagrody dla najważniejszych postaci i instytucji kulturalnych w Polsce rozdane. Zobacz galerię zdjęć z gali W środę 21 czerwca na Zamku Ujazdowskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala Giganci Kultury 2023. W trakcie wydarzenia uhonorowano instytucje, marki oraz osobistości, które wspierają rodzimą kulturę, a także aktywnie angażują się w działania promujące sztukę i pielęgnowanie dziedzictwa narodowego. Obejrzyj poniższą galerię i zobacz, kto otrzymał prestiżowe nagrody i wyróżnienia.

📢 Wybiera proste rzeczy, a wygląda oszałamiająco. Stroje Anny Kalczyńskiej mogą być inspiracją dla dojrzałych kobiet. Zobacz stylizacje Anna Kalczyńska, jedna z prowadzących popularny, telewizyjny program śniadaniowy, zdobyła sobie ogromną sympatią widzów. Fani zauważają płynące od niej ciepło i poczucie humoru, a jednocześnie klasę i styl. Rzeczywiście, trudno byłoby dopatrzeć się u dziennikarki modowej wpadki. Stroje dobiera nie tylko do okoliczności, ale również do swojej figury i urody. Jak to robi, że zawsze wygląda oszałamiająco? Przedstawiamy kilka stylizacji popularnej prezenterki. Warto zerknąć i poszukać inspiracji dla siebie. 📢 Jak zrobić kluski kładzione? Przepis na pyszny domowy makaron do obiadu. Podane z truskawkami i śmietanką smakują jak u babci Kluski kładzione to pyszny dodatek do obiadu. Dawniej były bardzo popularne. Dzieci zajadały się takimi kluskami podanymi np. z truskawkami i słodką śmietanką czy polanymi rozpuszczonym masłem i posypane twarogiem. W każdej wersji smakowały rewelacyjnie. Zdecydowanie warto je przygotować. Podpowiadam sprawdzony przepis na kluski kładzione łyżką. Sprawdź, jakie są dobre. Gorąco zachęcam.

📢 Wisteria będzie pięknie kwitła, ale musisz pamiętać o tym zabiegu! Kiedy i jak ciąć glicynię? Wypróbuj też ten sposób na piękne kwiaty Wisteria, czyli glicynia, to wyjątkowo piękne pnącze. Kwitnie wspaniale i to właśnie na jej kwiaty czekamy. Jednak, żeby glicynia dobrze kwitła, trzeba o nią zadbać. Jedną z ważniejszych rzeczy jest cięcie wisterii. Trzeba to zrobić w odpowiednim terminie i w określony sposób. Radzimy, jak i kiedy przycinać wisterię, by miała mnóstwo kwiatów. 📢 Ale sztuka! Ładne dziewczyny łowią piękne ryby i chwalą się tym na Instagramie. Galeria nie tylko dla fanów wędkarstwa [ZDJĘCIA] Wędkarstwo to pasja nie tylko mężczyzn. Ryby łowią także kobiety, z różnych części świata. Niektóre robią to zawodowo, inne amatorsko. Swoimi połowami (i wdziękami) chwalą się na Instagramie. Zobacz ładne kobiety i ich piękne zdobycze. W Dzień Wędkarza (23 czerwca) też mają swoje święto. Kliknij w przycisk "ZOBACZ GALERIĘ" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Wypadek na DK94 w Jadownikach, samochód osobowy zderzył się z ciągnikiem, jedna osoba ranna. Zdjęcia W czwartek w godzinach popołudniowych doszło do wypadku na drodze krajowej nr 94 między Brzeskiem a Tarnowem. W Jadownikach doszło do zderzenia samochodu osobowego i ciągnika rolniczego. Jedna osoba została poszkodowana. Były utrudnienia w ruchu.

