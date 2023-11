Przegląd prasy 27.11.2023 Brzesko. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Brzeska

Tkanina na zasłonę, obicie sofy czy fotela? Dla Anny Nowak-Curyło projektantki mody z Tarnowa to idealny materiał na kurtkę czy płaszcz. Jej oryginalne pomysły i talent doceniają gwiazdy polskiego show-biznesu i występują w jej kreacjach na koncertach, festiwalach czy w teledyskach. Fanami jej projektów są m.in. Sara Chmiel-Gromala, wokalistka zespołu Łzy i producent muzyczny Gromee.

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Brzeska, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 19.11 a 25.11.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Koszmarny wypadek na autostradzie A4 pomiędzy Tarnowem i Brzeskiem. Samochód osobowy zderzył się z łosiem. Droga jest zablokowana”?

Tablet DOOGEE to urządzenie z 10,1-calowym wyświet...

Prasówka 27.11 Brzesko: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Brzesku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Zabytkowy parowóz Ol 49 72 z 1953 roku to pomnik techniki, który mógłby być sporą atrakcją Tarnowa, gdyby udało się przenieść w bardziej reprezentacyjne miejsce, na przykład obok dworca kolejowego. O tym, że takie "cudo" stoi obok tarnowskiej lokomotywowni nie wszyscy wiedzą, przez co tylko nieliczni mieli okazję zobaczyć go z bliska i zrobić sobie przy nim zdjęcie.