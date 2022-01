Przegląd prasy 27.01.2022 Brzesko. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Brzeska

Prasówka Brzesko 27.01: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Od ponad 2,5 roku w brytyjskim areszcie przebywa Czesław K., mąż zaginionej przed ponad trzema laty Grażyny K. Ciało kobiety znaleziono 28 lutego 2019 roku w Uszwicy. Prokuratura chce postawić podejrzanemu zarzuty, ale na razie ich nie ujawnia. Wszystko wskazuje na to, że niebawem może dojść do decyzji Sądu Najwyższego w Wielkiej Brytanii w sprawie ekstradycji Czesława K. do Polski.