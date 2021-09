Przegląd prasy 27.09.2021 Brzesko, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Brzeska

Na Górze Modyń, nazywanej przez lokalnych turystów Górą Zakochanych, stoi wieża widokowa, która od końca czerwca jest dostępna dla turystów. Jeden z najwyższych szczytów Beskidu Wyspowego od zawsze cieszył się popularnością wśród turystów. Teraz dzięki drewnianej konstrukcji miejsce to stało się oblegane. Widoki z wieży rozpościerają się na szczyty Beskidów, Pienin i Tatr. To romantyczne miejsce na wycieczkę. Szczególnie pięknie wygląda tam zachód słońca.

Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął uchwały antysmogowe dla gmin: Skawina, Krzeszowice, Nowy Targ, Niepołomice, Rabka Zdrój i Czarny Dunajec oraz miasta Oświęcim, które o to wcześniej wystąpiły do samorządu województwa. Ich główny zapis to eliminacja urządzeń grzewczych wykorzystujących węgiel do 1 stycznia 2030 roku.