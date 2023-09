Przegląd prasy 28.09.2023 Brzesko. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Brzeska

Maliny to wyjątkowo pyszne, zdrowe i lubiane owoce. Bez większego problemu można uprawiać je w ogrodach, trzeba je tylko posadzić w dobrym terminie i zapewnić odpowiednie warunki. Radzimy, jak sadzić maliny jesienią i jak o nie zadbać po posadzeniu.

Miss Aura International to międzynarodowy konkurs piękności. W tegorocznej edycji konkursu o koronę zawalczy ponad 40 kobiet z całego świata! Polskę na arenie międzynarodowej będzie reprezentowała krakowianka - Anna Krzesińska. Zobaczcie uczestniczki, z którymi będzie musiała zmierzyć się nasza reprezentantka. Oto jej konkurentki!

Począwszy od ostatniego tygodnia września aż do początku listopada br. na węźle Brzęczkowice w Mysłowicach wprowadzane będą kolejne zmiany w organizacji ruchu. Są one związane z kontynuacją remontu wiaduktu i nawierzchni węzła. To wpłynie na ruch na autostradzie A4 Katowice - Kraków.

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wspólnie z brzeskimi i chrzanowskimi kryminalnymi, w śledztwie nadzorowanym przez Prokuraturę Okręgową w Tarnowie, zatrzymali kolejne 3 osoby zaangażowane w mefedronowy biznes. Mężczyźni usłyszeli zarzuty posiadania i wprowadzenia do obrotu znacznych ilości narkotyków i środków psychotropowych. Wobec podejrzanych zastosowano izolacyjne i wolnościowe środki zapobiegawcze. Grozi im do 12 lat.