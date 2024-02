Przegląd prasy 29.02.2024 Brzesko. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Brzeska

Trwają prace nad zmianami w edukacji. Dotychczas zaproponowano m.in. odchudzenie podstaw programowych, nieuwzględnianie ocen z religii na świadectwie czy też niezadawanie prac domowych. Zapytano Polaków, co sądzą o lekcjach religii w szkołach. 35,7 proc. Polaków chciałoby usunięcia lekcji religii z programu nauczania. 25 proc. jest za utrzymaniem obecnej sytuacji, czyli dwóch lekcji religii tygodniowo. 21 proc. jest za ich ograniczeniem do jednej godziny tygodniowo.

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Do wiosny został niecały miesiąc, ale słoneczne i ciepła pogoda już zachęca do tego, aby wyciągnąć rower z garażu czy piwnicy i wyruszyć na przejażdżkę. Tym bardziej, że w okolicach Tarnowa, przez zimę przybyło nowych tras rowerowych. Zanim jednak siądziemy na jednoślad, warto sprawdzić, czy wszystko z nim w porządku i odpowiednio przygotować go do sezonu. To dobry czas na odwiedzenie serwisu rowerowego i skorzystanie z usługi profesjonalistów. Nasz ranking powstał na podstawie opinii internautów w Google, którzy ocenili poszczególne serwisy i przyznali im gwiazdki. Do zestawienia wybraliśmy dziesięć z nich z najwyższą oceną. W przypadku takiej samej liczby gwiazdek o wyższym miejscu decydowała większa liczba opinii.