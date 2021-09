Przegląd prasy 29.09.2021 Brzesko, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Brzeska

Rozmowy komisji konkursowej z czterema kandydatami na dyrektora szpitala w Brzesku nie przyniosły rozstrzygnięcia. Żaden z nich nie dostał wymaganej większości głosów. W tej sytuacji konkurs zostanie unieważniony. Co teraz zrobi zarząd powiatu brzeskiego? Jest pewien plan działania.

W 2025 roku GIGerzy stanowić będą 15 proc. pracowników w skali całego globu i 20 proc. w Polsce. Są jednak i takie kraje, w których już wkrótce GIGerem stanie się niemalże co drugi pracownik. Kim są GIGerzy? Czego oczekują? I… jak wpłynie na nich Polski Ład?

Wiadomo już od wielu miesięcy, że pandemia i związane z nią stresy, ale także izolacja związana z pracą zdalną zwiększyły problemy pracowników ze zdrowiem psychicznym. Potwierdza to analiza zwolnień lekarskich z ostatnich miesięcy. wielu pracodawców zna ten problem i próbuje wspierać pracowników z takimi problemami, np. zmieniając listę lekarzy specjalistów dostępnych w ramach fundowanych przez siebie pakietów medycznych. Generalnie jednak pracownicy bardzo krytycznie oceniają pomoc pracodawców w tym zakresie. Dlaczego?

Przez stulecia pozycja społeczna kobiet ograniczała się do ról żon i matek. Dziedziny takie jak nauka, polityka czy podróże na przestrzeni wieków były domeną mężczyzn. Kobiety, które decydowały się sprzeciwić stereotypom, nierzadko spotykały się z drwiną lub ostracyzmem. Te z nich, które miały odwagę realizować marzenia, do dziś inspirują. Oto niezwykłe podróżniczki, które wyruszając w świat niesprzyjający indywidualistkom, zasłużyły na miejsce obok Magellana, Kolumba i da Gamy. Poznaj ich sylwetki w galerii.

Koty już od tysięcy lat towarzyszą człowiekowi i są jego wiernymi przyjaciółmi, mimo że czasem lubią chodzić własnymi ścieżkami. Dla wielu właścicieli są one najcenniejsze na świecie, jednak istnieją rasy, których cena może przyprawić o prawdziwy zawrót głowy. Niektóre z nich mogą kosztować tyle, ile luksusowe auto lub mieszkanie w centrum miasta. Na ten fenomen wpływa przede wszystkim rasa kota, jego popularność, historia rodzinna, renoma hodowli oraz przeznaczenie zwierzęcia - może być on zakupiony jako zwierzak domowy, hodowlany lub wystawowy. A więc które rasy kotów są najdroższe na świecie? Aby je poznać, przejdź do galerii zdjęć.

Jesień i zima to okres wzmożonych zachorowań na infekcje wirusowe m.in. grypę. W zapobieganiu zachorowaniom pomagają szczepienia. W tym roku z bezpłatnej akcji podawania preparatów chroniących przed grypą mogą skorzystać m.in. seniorzy, nauczyciele i pensjonariusze domów pomocy społecznej.