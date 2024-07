Przegląd prasy 3.07.2024 Brzesko. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Brzeska

Single Party to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych imprez organizowanych w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Kolejna edycja tego wydarzenia odbyła się w minioną sobotę (29 czerwca). Początek wakacji to bowiem doskonały czas, by znaleźć nie tylko wakacyjną miłość, ale także taką na lata. Każdy z gości dyskoteki miał okazję założyć specjalną opaskę. Dla singielek i singli przygotowano opaski koloru zielonego, a dla zajętych koloru czerwonego. Przygotowano także nową, żółtą opaskę z napisem: "Szalej i nie pytaj co dalej". Czy komuś udało się znaleźć miłość? Zobacz, co tam się działo.