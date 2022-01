Przegląd prasy 31.01.2022 Brzesko. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Brzeska

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Brzeska, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 23.01 a 29.01.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Sportowiec Małopolski 2021. Nagrody dla najpopularniejszych zawodników i trenerów w plebiscycie Gazety Krakowskiej i Dziennika Polskiego ”?

Kilkanaście razy wyjeżdżali w ciągu ostatnich kilku godzin strażacy z regionu tarnowskiego do usuwania skutków nocnych wichur. W większości przypadków polegały one na udrażnianiu dróg z powalonych drzew i odłamanych konarów, które blokowały przejazd.

Prasówka 31.01 Brzesko: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Brzesku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że w Krakowie i w Małopolsce może wystąpić silny wiatr o średniej prędkości od 45 do 55 km/h, z porywami do 100 km/h z zachodu i północnego zachodu. Lokalnie możliwe burze. Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 23.00.