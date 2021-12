Przegląd prasy 3.12.2021 Brzesko. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Brzeska

Szkło wykorzystywane jest w wielu dziedzinach naszego życia. Optyka, budownictwo, transport to tylko niektóre z nich. Wystarczy kilka surowców, odpowiednia temperatura i można stworzyć z nich prawdziwe dzieła sztuki lub przedmioty użytku codziennego. Sprawdzamy, gdzie w Polsce produkowane jest szkło.

Komenda Powiatowa Policji w Bochni prowadzi poszukiwania zaginionego 17-letniego Kamila Skoczka, mieszkańca Bochni. 1 grudnia br. mężczyzna wyszedł z domu i do chwili obecnej nie powrócił, ani nie nawiązał kontaktu z rodziną.

Prasówka 3.12 Brzesko: pozostałe wydarzenia

Ponad 130 tysięcy złotych straciła 72-letnia mieszkanka Bochni, która dała się skusić ofertą zainwestowania w akcje. Zainstalowała na swoim smartfonie aplikację, która pozwoliła przestępcom śledzić każdy jej ruch w sieci. Oszuści biorą na celownik nie tylko seniorów, ale i całkiem młode osoby, korzystające na co dzień ze smartfonów i bankowości internetowej. Tylko w listopadzie w powiecie bocheńskim doszło do 16 oszustw internetowych, a w powiecie brzeskim do 9 takich oszustw.