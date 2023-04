Przegląd prasy 5.04.2023 Brzesko. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Brzeska

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 4.04, w Brzesku. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Babka wielkanocna. Przepisy naszych Czytelników na baby wielkanocne [TOP 10 PRZEPISÓW]”?

Prasówka Brzesko 5.04: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Babka wielkanocna. Przepisy naszych Czytelników na baby wielkanocne [TOP 10 PRZEPISÓW] Baba wielkanocna - sprawdzone przepisy naszych Czytelników. Bez wielkanocnych bab nie wyobrażamy sobie świąt. Pierwszy raz na polskich stołach pojawiły się w XV wieku i od tej pory nieprzerwanie królują podczas rodzinnych spotkań. Najbardziej popularna i tradycyjna, to ta drożdżowa z dużą ilością rodzynek, urzekająca smakiem i puszystością. W czym tkwi sekret idealnego wypieku baby i jak znaleźć na nią sposób, aby zawsze wychodziła idealnie? Mamy dla was TOP 10 przepisów naszych Czytelników! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Nowa FIFA zasilana sztuczną inteligencją jest dostępna już dziś. Zobacz, czym jest AI League: FIFA World Cup Qatar 2022 FIFA to niezaprzeczalnie najpopularniejsza marka gier piłkarskich na świecie. Nie ogranicza się ona jednak jedynie do potężnych tytułów dostępnych na komputery i konsole. Na licencji powstają również mniejsze pozycje, w tym takie przeznaczone na telefony komórkowe. AI League: FIFA World Cup Qatar 2022 to właśnie jedna z nich i jest to pierwsza gra od FIFA po zakończeniu współpracy z Electronic Arts. Co więcej, dostępna jest już teraz.

📢 Wulkany w Małopolsce? To nie żart! Kraina śpiących wulkanów jest na wyciągnięcie ręki Wulkany w Małopolsce? To fakt! Jeden z najpiękniejszych zamków naszego regionu stoi na stożku wulkanicznym. Małopolska może pochwalić się także wulkanicznym uzdrowiskiem, to tutaj możliwy jest też... zjazd na nartach z wulkanu. Śladów po działalności wulkanów nie brakuje w Małopolsce. To w naszym regionie istnieje wciąż aktywna forma wulkaniczna – mofety.

Prasówka 5.04 Brzesko: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Brzesku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Powstaje rondo w Jodłówce przy granicy powiatu bocheńskiego i brzeskiego, wspólnie budują je cztery samorządy. Ma być bezpieczniej Jeszcze w 2023 roku powstanie nowe rondo między Jodłówką a Jasieniem przy granicy powiatu bocheńskiego i brzeskiego. Wspólnie budują je cztery samorządy. Przetarg został już rozstrzygnięty i prace zostały rozpoczęte. Inwestycja pochłonie prawie 1,3 mln zł.

📢 Na widok radiowozu zawrócił i zaczął uciekać. Policyjny pościg za subaru w powiecie brzeskim zakończony w rowie Policjanci brzeskiej drogówki podjęli pościg za kierującym subaru, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Mężczyzna, uciekając, stracił panowanie nad pojazdem i dachował. 21-latek odpowie za niezatrzymanie się do kontroli drogowej. Przestępstwo to jest zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności. 📢 Zwróć uwagę na to oznaczenie na żywności. Producenci apelują do konsumentów, zanim ruszą na wielkanocne zakupy Jest pewne oznaczenie na żywności, na które teraz powinniśmy zwrócić szczególną uwagę. Producenci żywności apelują do konsumentów. Chcą przetrwać, ale nie są w stanie produkować kiełbasy za 12 zł. A biała kiełbasa, jajka, twaróg na sernik i mąka na babkę wielkanocną to niektóre z pozycji przedświątecznej listy zakupów. Zanim wyruszymy po sprawunki, jako konsumenci powinniśmy być świadomi co i jak wybieramy.

📢 Ukradł z półki sklepowej alkohol i zaatakował ochroniarza w sklepie na terenie Brzeska. Z pomocą przyszedł policjant 45-letni mieszkaniec powiatu bocheńskiego ukradł ze sklepowej półki alkohol, a uciekając, zaczął szarpać i uderzył interweniującego ochroniarza. Z pomocą ruszył będący w pobliżu w czasie wolnym od służby policjant brzeskiej komendy.

