Przegląd prasy 6.05.2023 Brzesko. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Brzeska

Balkon w cieniu, np. od strony północnej albo wschodniej strony, gdzie słońce jest tylko rano, wydaje się trudnym miejscem do uprawy roślin, ale jest sporo gatunków, którym cień jak najbardziej odpowiada. Podpowiadamy, co posadzić na zacienionym balkonie – wybraliśmy rośliny, które są łatwe w uprawie, a wyglądają pięknie. Udadzą się i tym, którzy nie mają dużego doświadczenia z kwiatami, jak i tym, którzy nie mają czasu lub ochoty na ich pielęgnację.

Street food to termin określający posiłki sprzedawane z budek, stoisk lub food trucków, które można zjeść na ulicy. W Polsce popularne są lokale oferujące jedzenie z okienka. Polscy smakosze mogą być zaznajomieni ze street foodem w postaci zapiekanki z serem i pieczarkami. Strona Taste Atlas przygotowała ranking 11 najpopularniejszych dań typu street food z całego świata. Zobacz, czy znasz je wszystkie.

lenovo tab m10 fhd plus (2. generacji) wyróżnia si…

Tab M10 Plus FHD ZA5T0207PL Tablet LENOVO

lenovo tab m10 hd to tablet hd drugiej generacji o…

lenovo tab m10 fhd plus (2. generacji) wyróżnia si…

Tab M10 Plus FHD ZA5T0234PL Tablet LENOVO

lenovo tab m10 fhd plus (2. generacji) wyróżnia si…

Tab M10 FHD Plus ZA5T0270PL Tablet LENOVO

Wiele kwiatów domowych można latem przenieść na balkon lub taras. Jednak nie wszystkie to lubią, a pozostałym trzeba zapewnić odpowiednie warunki. Ważny jest też termin, bo wiele naszych roślin domowych pochodzi z tropików i polska wiosna jest dla nich zbyt chłodna. Podpowiadamy, które kwiaty można wystawić na balkon, kiedy to zrobić i na co zwrócić uwagę.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Brzesku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Nikogo nie trzeba przekonywać, że Kraków jest pięknym miastem, które idealnie nadaje się na długie spacery. Ale to, co ciekawe dla dorosłych, nie zawsze musi być atrakcyjne dla dzieci. Odpowiedź na pytanie, gdzie na spacer z dzieckiem w Krakowie wcale nie jest taka oczywista. Dlatego przychodzimy z pomocą! W naszym zestawieniu przygotowaliśmy takie miejsca, w których dorośli i dzieci znajdą coś dla siebie. Tutaj nie będziecie się nudzić, a dzieci nie będą chciały wracać do domu!

Wiosna mocno wkroczyła do Polski. Tym samym próbuje też wkroczyć do naszych domów i to niekoniecznie w ten sposób, jaki byśmy preferowali. Mowa oczywiście o owadach i robakach, które są coraz aktywniejsze. Zwłaszcza te pierwsze towarzyszą nam przez wiosnę i lato./ Jak się przed nimi zabezpieczyć? Jak uchronić dom przed ich "najazdem"?