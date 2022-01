Przegląd prasy 7.01.2022 Brzesko. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Brzeska

Prasówka Brzesko 7.01: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Sporo tarnowian przyszło we czwartek (6 stycznia) do ogrodu przy klasztorze ojców Bernardynów, by zobaczyć żywą szopkę. Największą radość z widoku zwierzątek mieli najmłodsi, ale również i dorośli chętni robili sobie zdjęcia. W ogrodzie zwanym tarnowskim „Betlejem” od Bożego Narodzenia do dziś (6 stycznia) można zobaczyć m.in.: alpaki, kozy, osiołka i krowę. Tuż po świętach na świat przyszła tam także owieczka somalijska.