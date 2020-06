Przegląd prasy 7.06.2020 Brzesko, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Brzeska

Prasówka Brzesko 7.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

W poniedziałek zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże z opadami deszczu do 5-30mm oraz burzami na wschodzie, południu i w centrum kraju. Temp. maks. od 15°C w rejonie Zatoki Gdańskiej, 20°C w centrum kraju do 27°C na Podlasiu. Wiatr na wschodzie południowy, poza tym północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w burzach silny do 90km/godz.

Wiedzieliście, że 7 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Seksu? To święto ma zagadkową genezę powstania, ale wpisało się już na stałe w kalendarz świąt nietypowych. W sieci można znaleźć mnóstwo memów i śmiesznych obrazków o Międzynarodowym Dniu Seksu. Zobaczcie te najlepsze!