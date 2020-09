Przegląd prasy 8.09.2020 Brzesko, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Brzeska

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 8.09.2020, w Brzesku. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia MEMY. Sezon trwa, ryby biorą! Zobacz najśmieszniejsze wędkarskie MEMY [8.09]”?

Prasówka Brzesko 8.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia MEMY. Sezon trwa, ryby biorą! Zobacz najśmieszniejsze wędkarskie MEMY [8.09] Wędkarski sezon trwa, ryby biorą, a internet pełen jest zdjęć z imponujących połowów. Ostatnio wędkarze z Krakowa chwalili się niezwykłymi zdobyczami - potężnymi sumami wyłowionymi z Wisły. A wrzesień to też miesiąc, w którym łowić można m.in. szczupaki, bolenie, brzany, karasie, karpie, okonie i sandacze. My jednak mamy dla Was nie kalendarz brań 2020, a najzabawniejsze wędkarskie memy. Zobaczcie, wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie! Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"! 📢 Małopolska. W Tarnowie szczepionki przeciwko grypie na wagę złota. W wielu miejscach ich brakuje. W aptekach na zapisy Według Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy, osoby, które zaszczepią się przeciw grypie, "mogą być bardziej odporne na zakażenie wirusem SARS-CoV-2". W aptekach ich jednak brakuje. Zainteresowanie szczepieniami jest tak duże, że farmaceuci oraz lekarze prowadzą zapisy.

📢 Lech Kaczyński zbudował Solidarność? Internauci mają MEMY. Jarosław Kaczyński: Jego rola była decydująca. Co na to internauci? Wystawa: "Lech Kaczyński. Człowiek Solidarności" została otwarta w Warszawie na dziedzińcu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W czasie uroczystości otwarcia, Jarosław Kaczyński mówił tym, jak wielką rolę miał jego brat w powołaniu Solidarności. "Lech Kaczyński odegrał bardzo wielką, można nawet powiedzieć decydującą rolę w powołaniu 17 września 1980 roku Solidarności" - ocenił prezes PiS. Co na to internauci? Zobacz memy w galerii zdjęć. 📢 Panele fotowoltaiczne na dachach rosną jak kiedyś anteny satelitarne. To moda czy sposób na darmowy prąd i ogrzewanie: 8.09.2020 Polacy na potęgę instalują panele fotowoltaiczne na dachach. Daje to oszczędności w domowym budżecie im samym, otoczeniu mniej zanieczyszczone powietrze, korzysta też całe środowisko.

📢 Centra handlowe apelują do rządu o jasny nakaz używania maseczek. Na Zachodzie za brak maseczki grożą słone kary. Polskie prawo jest wadliwe Polska Rada Centrów Handlowych apeluje do rządu i posłów „o pilne doprecyzowanie przepisów regulujących uprawnienia i obowiązki osób przebywających w miejscach handlu i usług w czasie epidemii oraz określenie konsekwencji dla tych, którzy nie będą ich przestrzegać”. Przez niejasne prawo w sklepach i innych miejscach coraz częściej dochodzi do sporów, a nawet awantur, jak w głośnej już wojence celebryty Tomasza Karolaka z siecią IKEA. Handlowcom zależy na ukróceniu tego groźnego procederu. Coraz więcej krajów na Zachodzie wprowadza lub zaostrza kary za brak maseczki w miejscu publicznym. Noszenie maseczek jest obowiązkowe m.in. w całym Paryżu, kara wynosi 135 euro. W Berlinie kary wahają się między 50 a 500 euro, a we włoskiej Kampanii nawet 1000 euro. Zaostrzone przepisy brytyjskie przewidują kary nawet do 3200 funtów, a irlandzkie – karę pół roku więzienia.

📢 8 elementów oferty pracy, które zniechęcą każdego kandydata. Jak stworzyć idealne ogłoszenie o pracę? Nawet najlepsza firma może mieć problem z pozyskaniem kandydatów do pracy, jeśli nie zadba o ofertę zatrudnienia. Brak wszystkich informacji, niepoważna forma czy wygórowane oczekiwania to największe grzechy osób przygotowujących ogłoszenia o pracę. 📢 Lanberry wygrała konkurs "Premiery" na festiwalu Opole 2020 z piosenką "Plan awaryjny". Nowa płyta Lanberry 23.10.2020. Zobacz wywiad wideo "Plan awaryjny"okazał się szczęśliwy dla Lanberry. Artystka z Warszawy wygrała konkurs "Premiery" podczas festiwalu Opole 2020. Uznanie zdobyła u jury profesjonalnego, które to właśnie jej wykonanie uznało za najciekawsze spośród 10 piosenek prezentowanych w konkursie. Lanberry szykuje płytę, która ukaże się 23 października 2020 r. 📢 Największe grzyby świata: potrafią być cięższe od człowieka! Te okazy biją rekordy. Gdzie rosną? Największy znaleziony owocnik świata ważył prawie 70 kg - a więc tyle, co dorosły człowiek. Niektóre grzyby, jeśli liczyć ich masę całkowitą, wraz z podziemną grzybnią, pretendują do miana największych żyjących organizmów na ziemi. Bez wątpienia zaś ważący 1,5 kg prawdziwek stałby się chlubą każdego grzybiarza. Oto największe grzyby świata, w Polsce i za granicą. Być może rekord jest wciąż do pobicia?

Resort zdrowia poszedł na rękę lekarzom rodzinnym