Przegląd prasy 9.05.2023 Brzesko. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Brzeska

Matura 2023. W poniedziałek 8 maja o godzinie 9:00 uczniowie zmierzyli się z obowiązkową maturą z matematyki na poziomie podstawowym. Jak sobie poradzili? Absolwenci krakowskiego technikum przekazują, że na egzaminie pojawiły się wszystkie działy matematyki – wszystkiego po trochę. - Natomiast w porównaniu do poprzednich lat zadania były skonstruowane w taki nieoczywisty sposób. Polecenia czasami były nie do końca jasne i trzeba było się nagłówkować, co to jest dokładnie za dział i wymyślić na to rozwiązanie. Zobacz arkusze CKE z zadaniami i odpowiedzi.

Buty wydłużające i wyszczuplające optycznie nogi, do noszenia wiosną i latem, a co więcej – dopasowane do reszty stylizacji – to niemałe modowe wyzwanie! Mimo wszystko warto się go podjąć, bo odpowiednio dobrane obuwie może wpłynąć na wygląd całej sylwetki. Jakie buty na wiosnę i lato powinny wybrać panie, chcące optycznie się wysmuklić? Jak stylizować te modele? Zobacz, jak noszą je gwiazdy show–biznesu i sprawdź nasze podpowiedzi!