Przegląd prasy 9.12.2023 Brzesko. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Brzeska

Znamy już kolor 2024 roku Pantone. To Peach Fuzz, który można przetłumaczyć jako „brzoskwiniowy meszek”. Ma on przypominać o tym, co jest ważne dla pełni życia: dobre zdrowie, wytrzymałość i siła, aby się nim cieszyć. Peach Fuzz ma zbliżać do siebie ludzi i sprawić, że będziemy empatyczni. Zobacz kolor roku 2024 według Instytutu Pantone.