Przegląd prasy 9.03.2022 Brzesko. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Brzeska

W niektórych miejscowościach naszego regionu mają miejsce lub są planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej. Ma to związek z prowadzonymi pracami technicznymi. Sprawdź, gdzie i kiedy nie będzie prądu. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

Kierowcy, poruszający się autostradą A4 w stronę Tarnowa natrafią na ogromne utrudnienia za węzłem Targowisko. Doszło tam do wywrócenia się ciężarówki przewożącej węgiel. Opał rozsypał się na jezdnię, droga została całkowicie zablokowana.

Szukasz pomysłu na pyszny deser na święta, imieniny, czy na niedzielę? Mamy dla Ciebie sprawdzony przepis na niebiańskie ciasto migdałowe. To pyszny, wilgotny i aromatyczny wypiek, który zawsze się udaje. Co więcej, to przysmak bez mąki i tłuszczu! Czegoś takiego naprawdę warto spróbować. Zobacz nasze wskazówki krok po kroku, jak przygotować ciasto migdałowe z bitą śmietaną i malinami.