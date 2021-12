Przegląd prasy 9.12.2021 Brzesko. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Brzeska

Korki w księgach wieczystych narastają. Na wpis czeka się dziś wiele miesięcy, co utrudnia zakup mieszkania i powoduje straty finansowe, a do tego zwiększa ryzyko, że nabywca trafi na oszusta. Sytuacja jest tak zła, że Polski Związek Firm Deweloperskich poprosił o interwencję Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

We wtorkowy wieczór (7.12.2021) na ulicy Kościuszki w Brzesku doszło do wypadku z udziałem samochodu osobowego. Za kierownicą peugeota 206 siedział 26-letni mieszkaniec Brzeska. Był pijany, miał ponad promil alkoholu. Zarówno on, jak i pasażer trafili do szpitala.

Aromatyczne przetwory mięsne, przyrządzone z dbałością i z dobrego gatunkowo mięsa to produkty, których na próżno szukać w supermarketach. W Małopolsce, wśród lokalnych rolników i producentów, są też oferujący doskonałej jakości mięso i wędliny: kiełbasę swojską, pieczoną szynkę, wędzony boczek, pasztet, części świeżego mięsa i wiele więcej. Na małopolskim e-bazarku nie brakuje klasyków: Kiełbasy Lisieckiej czy Kiełbasy swojej z Rajbrotu, jak i mniej popularnych, a przecież tak uwielbianych wyrobów, jak pasztetowa czy mięso ze słoja. Zobacz ofertę i ceny.