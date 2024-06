Przegląd prasy Brzesko 12.06.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Brzesku

Prasówka Brzesko 12.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

W Jurkowie w powiecie brzeskim doszło we wtorek 11 czerwca do wypadku z udziałem samochodu osobowego i ciężarówki. Dwie osoby zostały ranne i trafiły do szpitala. Droga została zablokowana, są utrudnienia dla kierowców.