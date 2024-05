Przegląd prasy Brzesko 15.05.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Brzesku

Matura 2024. Jak poradzili sobie uczniowie na biologii rozszerzonej? Ta matura nie była prosta. - I w porównaniu z poprzednim rokiem była naprawdę ciężka. Na każde pytanie odpowiedziałam, ale co do niektórych zadań nie jestem pewna odpowiedzi, moi koledzy i koleżanki też sami nie wiedzą, czy dobrze napisali - mówiła nam Julia Dec z I LO w Krakowie. W tym artykule znajdziesz arkusz CKE z zadaniami oraz proponowane odpowiedzi.

Wielka, stara kamienica w centrum Wadowic, biurowiec w Nowym Sączu, kawał ziemi z lasem w Krakowie. Co jeszcze ma do sprzedania lub wynajęcia policja i Agencja Mienia Wojskowego z Małopolski? Sprawdziliśmy. Niektóre ich nieruchomości zaskakują, bo to nieraz wąski, długi kawałek działki tuż pod oknami bloku mieszkalnego albo 12 metrów kwadratowych - w sumie "nie wiadomo czego" w Zakopanem, bo z ogłoszenia tego się nie dowiesz.