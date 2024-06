Przegląd prasy Brzesko 21.06.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Brzesku

Już po raz kolejny nagrodziliśmy zwycięzców naszej akcji „GOZ Biznes - Lider Małopolski 2024”. Podczas prestiżowej gali uhonorowaliśmy laureatów III edycji ekokonkursu „GOZ Biznes - Lider Małopolski 2024”. Jak edukować dzieci i przekonać je do stosowania zasad ekologii w praktyce? Co zrobić, by zminimalizować degradację środowiska naturalnego, ale jednocześnie rozwijać firmę? Zwycięzcy „GOZ Biznes - Lider Małopolski 2024” to nie tylko wiedzą, ale już stosują.