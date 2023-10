Przegląd prasy Brzesko 21.10.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Brzesku

Ciasto dyniowe na drożdżach to absolutny hit wśród jesiennych wypieków. W książkach kucharskich z czasów PRL-u zalecano dodawanie przecieru z dyni, aby zaoszczędzić na jajkach i uzyskać słonecznie żółty kolor ciasta. Do tego wypiek jest dłużej świeży. Zobacz przepis na puszyste ciasto dyniowe na rodzinny podwieczorek.

Czy w Obwodowej Komisji Wyborczej w Brzeźnicy (gm. Bochnia) doszło do pomyłki w liczeniu głosów? Wszystko wskazuje, że tak. Do posła Stanisława Bukowca zgłaszają się do osoby, które oddały na niego głos, tymczasem według protokołu poparcie dla Bukowca w Brzeźnicy było zerowe. 66 głosów figuruje za to przy nazwisku Piotra Górnikiewicza, nieznanego szerzej na tym terenie.