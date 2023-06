Przegląd prasy Brzesko 28.06.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Brzesku

Retro Party to jedna z najpopularniejszych cyklicznych imprez w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Nie od dziś wiadomo, że najlepiej bawimy się przy dźwiękach muzyki, którą dobrze znamy. W klubie Energy2000 rozbrzmiały największe hity z ostatnich dwóch dekad. Klubowicze mogli na żywo posłuchać legendarnego, włoskiego duetu Benassi Bros. Zobaczcie, co tam się działo.

Basen w Bochni płaci ogromne rachunki za energię cieplną, co pokazał miniony sezon grzewczy. Ostatnio na sesji rady miasta powstał pomysł przyłączenia pływalni i innych podmiotów, jak MOSiR i dom kultury do miejskich spółek, jak np. MPEC. To miałoby dać oszczędności w kosztach ogrzewania. Dyrektor basenu w Bochni jednak sceptycznie odnosi się do pomysłu.