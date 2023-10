Przegląd prasy Brzesko 3.10.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Brzesku

Prasówka Brzesko 3.10: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Z oryginalnym happeningiem politycznym wystąpili w Bochni kandydaci Konfederacji w tegorocznych wyborach parlamentarnych. Radosław Macoń, startujący do Senatu oraz Artur Gondek, ubiegający się o mandat posła na Sejm, na placu targowym w Bochni sprzedawali wizy do San Escobar. Chcieli w ten sposób odnieść się do procederu handlowania polskimi wizami w Afryce.