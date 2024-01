Przegląd prasy Brzesko 31.01.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Brzesku

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 30.01, w Brzesku. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Co się stanie, jeśli przestaniesz uprawiać seks? 9 najczęstszych skutków braku seksu”?

Prasówka Brzesko 31.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Co się stanie, jeśli przestaniesz uprawiać seks? 9 najczęstszych skutków braku seksu Seks wciąż bywa tematem tabu, choć przyznacie (nawet po cichutku), że niemal wszyscy lubimy o nim słuchać i czytać, a czasem nawet go oglądać. Wiele się mówi o tym, jak TO robić, co nam seks daje i jakie zagrożenia są z nim związane. A co się dzieje z ciałem i umysłem, kiedy nie uprawiamy seksu? Poznaj 9 najczęstszych skutków braku seksu.

📢 "Rolnik szuka żony 10". Przepiękna Ewa Kryza robi karierę w internecie. Jaka jest prywatnie? Ewa Kryza to jedna z tych kobiet, o których się nie zapomina. Piękną uczestniczkę 10. edycji “Rolnik szuka żony” pokochali nie tylko widzowie Telewizji Polskiej, ale także internauci. Kim jest wybrana przez Waldka Ewa? Co robi na co dzień i jak żyje? Zobacz.

📢 Widzisz akcję ratunkową po lawinie w górach - przede wszystkim nie przeszkadzaj Gdy widzicie akcję ratunkową na lawinisku – nie przeszkadzajcie i nie stwarzajcie zagrożenia dla ratowników – apeluje Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe do turystów. To apel po tym, co wydarzyło się w czasie akcji ratunkowej po zejściu lawiny z Kondrackiej Przełęczy w Tatrach Zachodnich.

