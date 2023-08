Przegląd prasy Brzesko 5.08.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Brzesku

Nowo położona nawierzchnia bitumiczna na drodze powiatowej w Gierczycach (gm. Bochnia) uległa w ostatnich dniach uszkodzeniu. Widać je w dolnej części wsi, kilkadziesiąt metrów od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 967. Czy zdeformowany asfalt to wina złego wykonania? Okazuje się, że zarządca drogi wcale tak nie uważa. Co się zatem stało?

Kilkadziesiąt osób wyruszyło w piątek 4.08.2023 z Bochni na Jasną Górę jako grupa nr 3 im. św. Jadwigi Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej. Przez dwa dni pątnicy będą w drodze do Krakowa, skąd w niedzielę wyruszy właściwa pielgrzymka, by w piątek 11 sierpnia dotrzeć do celu.