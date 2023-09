Przegląd prasy Brzesko 6.09.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Brzesku

Trzech pijanych mężczyzn wjechało do rowu na terenie gminy Wojnicz, po czym próbowali się ulotnić. Co więcej, żaden z nich nie chce się przyznać do kierowania peugeotem. Świadkiem zajścia był policjant po służbie z brzeskiej komendy, który uniemożliwił im ucieczkę.

Prasówka 6.09 Brzesko: pozostałe wydarzenia

4 września rozpoczął się nowy rok szkolny 2023/2024. To dla niektórych nauczycieli początek przygotowania do zawodu. Nauczyciele mają szansę otrzymać dodatkowe 1000 zł na start. Komu przysługuje ten dodatek? Co należy zrobić, żeby otrzymać pieniądze? Czy świadczenie jest jednorazowe? Co mówią na ten temat przepisy? Rozwiewamy wątpliwości.