Przegląd prasy Brzesko 9.08.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Brzesku

Do końca tego roku spodziewane jest wydanie decyzji zezwalającej na budowę drugiego etapu łącznika autostradowego w Bochni. Pierwszy jego etap o długości ok. 1,8 kilometra oddano do użytku w 2021 roku. Jednak nie wyprowadza on ruchu z autostrady poza miasto, ale na ulicę Krzeczowską. Kierowcy, aby dostać się na drogę krajową nr 94, muszą przebijać się ulicami Krzeczowską i Brzeską. Dlatego konieczne jest wybudowanie drugiego etapu o długości 550 metrów.