Przegląd prasy z Brzeska. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 1.07.2023

Do poważnego wypadku doszło na drodze krajowej nr 75 w Czchowie. Zderzyły się tam trzy busy przewożące pracowników. Jedna osoba została ranna, droga została całkowicie zablokowana.

Przetarg na dzierżawę 10-arowej działki obok Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bochni zakończył się wynikiem negatywnym. Ani jeden oferent nie zainteresował się działką, którą bocheński magistrat wystawił na prowadzenie komercyjnego parkingu.

W nadchodzący weekend (1 i 2 lipca) odbędzie się tegoroczna odsłona Nocnego Zwiedzania Muzeum Drogownictwa w Szczucinie. To wyjątkowa okazja, aby skorzystać z zaproszenia i zobaczyć od środka to szczególne miejsce na mapie regionu, gdzie zgromadzono mnóstwo pojazdów i różnego rodzaju maszyn, z których spora część to zabytki.