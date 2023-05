Przegląd prasy z Brzeska. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 11.05.2023

Blanka Stajkow już 11 maja będzie reprezentowała Polskę w konkursie Eurowizji. Chociaż ten wybór był szeroko komentowany i nie każdy się z nim zgodził. To nie da się ukryć, że dziewczyna ma predyspozycje do bycia gwiazdą. Jej wizerunek i stylizacje są przemyślane, a ona sama jest pewną siebie młodą osobą, która ma szansę pozostać w show-biznesie na dłużej.

W środę 10 maja 2023 r. rozpoczął się nabór projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego Bochni na 2024 r. Tym razem do dyspozycji mieszkańców będzie ponad 884 tys. zł, z czego 700 tys. tys. zł przewidziano na projekty osiedlowe, po 50 tys. tys. zł na każde z 14 osiedli. 184 tys. zł to kwota na realizację projektów ogólnomiejskich.

Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku, do jakiego doszło we wtorkowe popołudnie w Trzcianie. Na jednym ze skrzyżowań doszło do zderzenia 12-latka jadącego na hulajnodze elektrycznej z samochodem osobowym. Chłopiec trafił do szpitala, na szczęście nic poważnego mu się nie stało.