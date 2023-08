Przegląd prasy z Brzeska. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 15.08.2023

W północnej części Brzeska można podziwiać potężny mural ilustrujący dwie wojny światowe. Malowidło powstało na ścianie jednego z zakładów przemysłowych sąsiadującej z Parkiem Leśnym. Inicjatorem powstania muralu było stowarzyszenie Be Active, które zdobyło na ten cel dofinansowanie z Ministerstwa Obrony Narodowej.

W Lipnicy Dolnej powstał nowy most nad rzeką Uszwicą. Zastąpił starą drewnianą przeprawę o nośności do 3,5 tony, która wymagała częstych remontów. Po nowym obiekcie mogą przejeżdżać ciężarówki ważące nawet 40 ton. To znaczące udogodnienie, na które mieszkańcy czekali od lat.