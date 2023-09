Przegląd prasy z Brzeska. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 16.09.2023

Trwają zaawansowane prace na odcinkach drogi powiatowej w Nieprześni i Zawadzie, a także w Nieszkowicach Wielkich. Dla kierowców oznacza to poważne utrudnienia w ruchu. Potrwają one jeszcze wiele tygodni.

Kowbojki damskie to jeden z tych modeli butów, które są ponadczasowe i nie wychodzą z mody. Jeśli zastanawiasz się, czy w tym roku będą one na topie. To odpowiadamy, że tak. Widzieliśmy już w nich wiele gwiazd m.in. Kingę Rusin.

W Będzieszynie (powiat brzeski) na drodze krajowej nr 75 doszło w piątek 15.09 do poważnego wypadku z udziałem dwóch samochodów osobowych. Podróżowało nimi jedenaście osób, w tym dzieci. Poszkodowanych zostało jedenaście osób, w tym dwie ciężko. Na miejsce skierowano ogromne siły i środki: sześć karetek pogotowia i dwa śmigłowce LPR. Droga była zablokowana przez ok. 4 godziny.

Terminarz wybranych imprez sportowych zaplanowanych w Małopolsce od piątku 15 września do niedzieli 17 września.

Norbert Huber przebojem wdarł się do reprezentacji Polski. Jest jaśniejącą gwiazdą polskiej siatkówki! Potężne zagrywki, silne ataki i udane bloki. Na boisku jest nie do zatrzymania. Jego świetna gra poprowadziła Polaków do zwycięstwa nad Słowenią i finału Mistrzostw Europy! A jaki jest prywatnie? To bardzo cieka postać. Lubi psy, tatuaże i… strzelanie z pistoletu. Jak żyje i mieszka Norbert Huber? Zobaczcie prywatne zdjęcia!