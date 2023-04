Przegląd prasy z Brzeska. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 18.04.2023

To było wydarzenie, jakie do dzisiaj mieszkańcy Jadownik i okolicznych miejscowości wspominają z wielkim sentymentem. Do małej wsi pod Brzeskiem przyjechała legendarna drużyna Widzewa Łódź i to w najsilniejszym składzie z Włodzimierzem Smolarkiem, Romanem Wójcickim i rozpoczynającym wielką karierę Dariuszem Dziekanowskim na czele. Dziś możemy wrócić wspomnieniami do meczu Jadowniczanka - Widzew dzięki reportażowi Arkadiusza Stolarka na kanale YouTube.